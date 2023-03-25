Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (11’imiz belli oldu)

A Milli Takımımız için yepyeni bir macera başlıyor. Ay-Yıldızlılar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılabilmek için D Grubu’nda mücadele edecek. İlk sınavımız bu akşam deplasmanda Ermenistan’la. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü… Tüm yıldızlarımız sahada olacak. Tek istediğimiz çok iyi bir başlangıç; ardından Hırvatlar’ı konuk edeceğiz…

Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Başkent Erivan’daki Republican Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Ermenistan-Türkiye maçı TRT 1’den şifresiz olarak ekranlara gelecek. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ermenistan-Türkiye ilk 11’ler:

Ermenistan (Muhtemel): Buchnev, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir, Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan, Zelarayan, Adamyan

Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar, Merih, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi, Cengiz, Enes, Cenk Tosun.

İlk 2 sıra direkt EURO 2024’e

EURO 2024’e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023’te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılma hakkını elde edecek.

Letonya, BAY geçiyor

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45’te başlayacak. D Grubu’nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü BAY geçecek.

3. randevu

Türkiye ile Ermenistan bugüne kadar tarihlerinde 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 5. Grup maçlarında karşı karşıya geldi. Söz konusu 2 mücadeleyi de Milliler kazandı. Son olarak 14 Ekim 2009 tarihinde Bursa’da oynanan maçtan ay-yıldızlılar 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Millilerin 613. maçı

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçıyla tarihindeki 613. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 333’ü resmi, 279’u özel olmak üzere toplamda 612 mücadelede 1’i hükmen olmak üzere 236 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 832 gol kaydederken, kalesinde ise 875 gole engel olamadı.

Stefan Kuntz ile 15. karşılaşma

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

Jose Maria Sanchez düdük çalacak

Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna davet edilen Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş’ın İstanbulspor ile oynanacağı maçta yaşadığı sakatlıktan dolayı, Abdülkerim Bardakcı da devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Ay-yıldızlıların kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Cengiz Ünder (Marsilya), Arda Güler (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (Ümraniyespor)