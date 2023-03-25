Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

A Milli Takımımız için yepyeni bir macera başlıyor. Ay-Yıldızlılar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılabilmek için D Grubu’nda mücadele edecek. İlk sınavımız bu akşam deplasmanda Ermenistan’la. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü… Tüm yıldızlarımız sahada olacak. Tek istediğimiz çok iyi bir başlangıç; ardından Hırvatlar’ı konuk edeceğiz…

Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Başkent Erivan’daki Republican Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Ermenistan-Türkiye maçı TRT 1’den şifresiz olarak ekranlara gelecek. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ermenistan-Türkiye muhtemel 11’ler:

Ermenistan: Buchnev, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir, Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan, Zelarayan, Adamyan

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Samet (Ozan), Çağlar, Ferdi, Cengiz, Orkun, Hakan, Cenk (Kerem), Enes

İlk 2 sıra direkt EURO 2024’e

EURO 2024’e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023’te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılma hakkını elde edecek.

Tayyip Talha ve Abdülkerim kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Letonya, BAY geçiyor

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45’te başlayacak. D Grubu’nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü BAY geçecek.