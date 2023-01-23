Erol Bilecik: Fenerbahçe hakem tarafından ince ince doğranmıştır

Spor Toto Süper Lig ‘in 20’inci haftasında Fenerbahçe , deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bilecik, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Basın toplantısı düzenlenecek

Yarın detaylı bir açıklama yapacaklarını belirten Bilecik, “Çok kısa bir açıklama yapacağız. Baştan da söyleyeyim soru da almayacağız. Yarın uzun ve geniş boylu bir açıklamamız olacak. Bunu peşinen baştan söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bu akşam Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi, bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir bir şey değildir. Bugün maçın toplamına bakıldığı zaman zaten akşam da geniş bir şekilde bunları hep beraber izleyeceğiz. Sizin de kamuoyunun da bu anlamda yorumları ortak bir şekilde gerçeği bulacaktır. O bakımdan yarın da bunları geniş bir şekilde biz de kendi içimizde iyi değerlendirip sizlerle ve kamuoyuyla tekrardan paylaşacağız” dedi.

Erol Bilecik sözlerini şöyle noktaladı:

“Baktığınız zaman 90 dakika boyunca oynanan oyunun tamamında hakikaten hakemin yapmış olduğu kararsızlıklar, aleyhimize bu anlamda yapmış olduğu tutum kabul edilebilir bir şey değil. Sosyal medyaya bile baktığınız zaman hala algı yönetimi devam ediyor. Bu akşam hep beraber, bütün kamuoyu, sporseverler baktıklarında pozisyonları izlediklerinde zaten gerçekler ile buluşacaklar. O bakımdan bu akşam benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu şartlar altındayken hocamızı da tebrik ediyorum. Hakemlerin bu tutumlarına rağmen maçı aldığımızdan dolayı tabii ki mutluyuz. Ama söyleyeceğimiz bir hayli şey birikmiş vaziyette. Bunları da yarın çok geniş ve detaylı bir biçimde hep beraber sizlere anlatma şansımız olacak.”

İSTANBUL, (DHA)