Erol Bulut, Ali Koç’a verdiği sözü tuttu!

ROL Bulut sözünü tuttu. Sezona başlarken Fenerbahçe yönetimine, özellikle de Başkan Ali Koç’a “Kasım ayının ortasında sistem oturur” raporunu veren Bulut, dediğini yaptı. Sarı-lacivertliler, Kasım ayının ilk günlerinde Süper Lig’de liderlik koltuğunu kaptı. Erol Bulut ve ekibi, aslında söylediğinden de fazlasını gerçekleştirdi.

Buna rağmen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle 8-22 Kasım arasındaki milli maç arasını da iyi değerlendirmek istiyor. Teknik heyet ‘kusursuz bir takım’ parolasıyla hareket ediyor. Sarı-lacivertliler geride kazanılan topları hızlı şekilde hücuma taşıma konusunda sıkıntı yaşıyor; Erol Bulut, bu sıkıntıyı da milli arada yapacağı çalışmalarla gidermeyi planlıyor.

“EROL HOCA’YA ODAKLANDIK”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. “En büyük görevimiz Erol Hoca’ya yardım etmek” diyen Emre Belözoğlu, “Tamamen Erol Hoca’nın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz. Aldığımız sonuçlar tüm camiayı mutlu ediyor. İyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Camiamızdan; sabır, destek ve güven istiyoruz” diye konuştu.

BULUT’UN BAŞARDIKLARI

1- Uyum periyodu kayıpsız

18 yeni transfere sahip, birbiriyle oynama pratiği fazla bulunmayan oyuncularla yola çıkan Erol Bulut, geride kalan 7 haftada yenilmedi.

2- Ciddi rakiplerle oynadı

Fenerbahçe’nin fikstürü de kolay değildi. Trabzonspor ve Galatasaray gibi ezeli rakipleriyle oynadı, Çaykur Rizespor ve Göztepe deplasmanlarını aradan çıkardı.

3- Sistemle fazla oynamadı

Elindeki geniş kadroyu kullanırken herkese forma vermeye çalıştı. Sistemle fazla oynamadan istikrar yakaladı