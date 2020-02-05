Erol: Elazığ afete maruz bölge ilan edilsin

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM’de yaptığı konuşmada, 24 Ocak’ta meydana gelen Sivrice merkezli depremin hasar verdiği kentin durumuna dikkati çekti. “Elazığ’ın bugünkü haline biz şükreder olsak da aslında yeni bir afet beklenmekte” diyen Erol, şunları söyledi:

7269 No’lu kanuna göre Elazığ genel hayata etkililik alanı ilan edilmiştir ama bu yeterli değildir. Afete maruz bölge ilan edilmesi gerekir. Yani halkın dilinde ‘afet bölgesi’ ilan edilmesi lazım.

DEVLET VATANDAŞI BORÇLANDIRACAK

Yıkılan evlerle ilgili vatandaşın beklentisi var. Vatandaş sanıyor ki, ‘Benim evimi devlet yıkacak ama yerine bana ev yapacak’ doğru, devlet yıkacak ama yerine yeni ev yaptığı zaman vatandaşı borçlandıracak. Bu olmaz, bu doğru değil.

Bununla ilgili 14 maddelik bir önergemiz ve teklifimiz var, detayına girmek istemem. Geçmişte, Marmara depreminde bu meclis başarmış. Marmara depreminde, 17/2/2000 tarihinde bu Meclis Marmara depreminin sonuçlarını araştırmak üzere bir komisyon kurmuş ve komisyon incelemelerini yapmış, rapor olarak TBMM’ye sunmuş.

Şimdi sizden isteğim şu komisyon kurulsun, Elazığ’a gelsin halkı dinlesin, halkın talepleri, istekleri neyse bu mecliste kanunlaştıralım. Bir kentin umudunu, geleceğini, çocukların hayalini yok etmeyelim diyorum”diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)