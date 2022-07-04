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Erol Evcil’in liderliğini yaptığı suç örgütünden 5 kişi tutuklandı

Yazan:
Alaturka Online
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Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen ve evlerden adeta para ve altının fışkırdığı ‘Demir Yumruk’ operasyonunda Erol Evcil’in liderliğini yaptığı suç örgütünden 5 kişi tutuklandı.

Yayınlanma: 19:39 – 04 Temmuz 2022 Güncellenme:

Erol Evcil’in liderliğini yaptığı suç örgütünden 5 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik ‘Demir Yumruk’ operasyonu düzenledi.

Ankara merkezli 29 ilde, 105 milyar TL’lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik operasyonda, aralarında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütlerinin, demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

5 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında tespit edilen suç gruplarından Erol Evcil’in liderliğini yaptığı suç örgütünden 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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