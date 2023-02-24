Erol Mütercimler beraat etti, ‘dolar 10 TL olacak’ demişti

Araştırmacı-yazar Erol Mütercimler’in 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında dolarla ilgili yaptığı tahminler nedeniyle “bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığı” suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Erol Mütercimler ve avukatları ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı avukatı katıldı.

Erol Mütercimler söz alarak, “Benim hakkımda istinat edilen eylemler suç değildir. Bu nedenle savunma yapılacak bir husus görmüyorum. Bilirkişi raporu da bu yöndedir” dedi.

‘BU DAVA YOK HÜKMÜNDEDİR’

Sanık Erol Mütercimler’in avukatı Abdullah Talha Karakoç, “Bu dava yok hükmündedir. Savcılık tarafından özellikle oluşturulmuştur. Soruşturma aşamasında yapılan incelemede müvekkilin maddi menfaat elde etmediği ancak manevi menfaat elde edildiği iddia edilerek dava açılmıştır” diyerek beraat kararı verilmesini istedi.

‘DOLAR 10 TL OLACAK DEMİŞTİ, ŞU AN 19 TL’

Sanık Mütercimler’in avukatlarından Haydar Kotil ise, suçun unsurunun oluşmadığını söyleyerek, “Dolar sermaye piyasası aracı değildir. Yalan yanıltıcı bilgi söz konusu değildir. Müvekkilim dolar 10 TL olacak demiştir. Şu an 19 TL’dir. Manevi menfaat diye bir durum söz konusu olamaz. Yapılan araştırmada maddi menfaat olmadığı belirtilmiştir” diye konuştu.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dövizin bir sermaye piyasası aracı olmadığı, dolayısıyla döviz piyasasında yapılan bir işlem ve/veya döviz ile ilgili yapılan bir bilgi verme, söylenti çıkarma, haber yayma, yorum yapma, rapor hazırlama sonucunda dahi Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanan suçun unsurlarının oluşmasının mümkün olamayacağını belirterek beraat kararı verilmesini istedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Mütercimler hakkında “bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığı” suçundan dava açıldığını ancak Mütercimler’in üzerine atılı eylemin kanunda suç olarak tanımlanmadığını belirterek, beraat kararı verdi.