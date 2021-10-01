‘Erotik Shop’ tartışması Başkan Tanju Özcan’a isyan ettirdi! ‘AKP teşkilatında.. Bir gerizekalı..’





Bolu Belediyesi Ekim ayı 1.birleşimi 'erotik shop' tartışmasına sahne oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisine erotik shop mağazası için ruhsat izni isteyen bir kişi için 'Bir gerizekalı.. Antalya'da AKP teşkilatında da görev yapmış. Erotik Shop açacağım diyor. İzin vermediğimiz halde kaçak tabela asarak çekiyor ve Bolu bunu da gördü diye manşet atılıyor. Ben hayatta olduğum sürece böyle şeyleri açtırmam!'' diyerek isyan etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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