Ersan Şen adayım dedi, Akşener aradı: Ciddiyseniz görüşelim

Habertürk TV’deki ‘Olaylar ve Görüşler’ programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.
Ersan Şen, “İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?” sorusuna, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” yanıtını verdi.
AKŞENER ERSAN ŞEN’İ ARADI
Program devam ederken, Ersan Şen, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından reklam arasında arandığını söyledi.
Ersan Şen, “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.