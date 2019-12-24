Ersun Yanal ‘Böyle birleşirsek şampiyonluk kolay’

Fenerbahçe’de Beşiktaş galibiyeti sonrası Ersun Yanal’dan mutlusu yoktu. Yanal, sevincini takımıyla paylaşırken yaptığı konuşmada oyuncularına teşekkür etti. Öğrencilerini tek tek tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odası toplantısında da şampiyonluk formülünü verdi. Yanal, “Rakipten daha çok koştunuz daha çok savaştınız. Birbiriniz için mücadele ettiniz. Takımımızın arkasında derbideki gibi birleşirsek şampiyonluk çok daha kolay olur” dedi.

‘ŞANSSIZLIĞI KIRDIK’

“Galibiyetin ışığını Samandıra’da gördüm” ifadesini kullanan Ersun Yanal, “Herkesin gözünde bir an önce stada gitme, maçı oynama arzusuna şahit oldum. Kazanacağımızdan emindim. Bu şekilde devam etmeli ve engelleri bir bir aşmalıyız. Birkaç maç dışında oyunumuzu skora yansıtamıyorduk. Derbide bu şanssızlığımızı da kırdık” ifadelerini kullandı. Öte yandan Yanal, galibiyet nedeniyle takımına verdiği izni iki güne çıkardı.

8 KM. FARK ATTILAR

Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı maç istatistikleri ve pozisyonlarda kurduğu üstünlüğü, koşu mesafelerine de yansıttı. Takım halinde 115 km. koşan sarı-lacivertliler, siyah-beyazlılara tam 8 km. fark attı.

YANAL’IN ELİ GÜÇLENDİ

1- Sivas’ın puan kaybettiği haftada gelen derbi galibiyetiyle zirveyle fark azaldı.

2- Sol bek, santrfor ve kanat hücumcu isteğini artık daha güçlü söyleyebilecek.

3- İyi futbolla camia ve taraftar nezdinde puan topladı, kendine güveni sağladı.