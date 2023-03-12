Ersun Yanal: Deneyimi performansa dönüştürmemiz gerekiyor

Rakibe alan ve zaman tanıdıkları için top rakipteyken oynama becerisini kaybettiklerini söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Top sadece kendi ayağınızdayken oynanan bir oyun değil. Top 4 ana başlıkta oynanıyor; top bizdeyken, top rakipteyken, sahipsiz toplar ve top dışarıdayken. Bütün bunları planlı bir şekilde oynamak gerekiyor. Geçen hafta benim ilk maçımdı ve bunları çok uygun bir şekilde yaptık. Bugün de yediğimiz ilk golden sonra rakibin ortaya koyduğu performansı kıramadık. 10 maçtır dış sahada kazanamayan bir takım Alanyaspor. Bunu değiştirmek ve alışkanlıkları yok etmek basit değil ama bunu yapmak zorundayız. Önümüzde oynayacağımız maçlar için de bu bizim için özel bir deneyim oldu. Bu deneyimi performansa dönüştürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.