Ersun Yanal galibiyetin anahtarını futbolcularına verdi!

Trabzonspor yenilgisiyle hız kesen Fenerbahçe, bugün kendi seyircisinin önünde ligin dişli ekiplerinden Alanyaspor’u konuk edecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, bu maçın ciddiyetinin farkında ve futbolcularına “Derbi havasında bir sınav olacak” mesajını verdi. Yanal, “Fizik kalite, hücum çıkışları, saha yerleşimi ve duran top organizasyonlarıyla belki de bizi zorlayacak tek takım Alanyaspor. Derbilerdeki gibi ciddiyet ve konsantrasyonumuza ihtiyacımız var” diye konuştu.

TOPU 7 SANİYEDE GERİ KAPIN!

Orta saha ve defans oyuncularının dikkatini çeken tecrübeli teknik adam, “Birbirinize daha yakın ve yardımlaşmalı oynamalısınız. Rakibin hızlı çıkışlarını mutlaka durdurmak zorundayız” dedi. Yanal, Altay’ı da korner ve duran toplar konusunda uyardı. Başakşehir maçını örnek gösteren kurt hoca, hücum pres emri verdi. Oyunu ilk yarım saatte rakip sahaya yıkmayı planlayan Yanal, kaybedilen topları geri kapma süresini 7 saniye olarak gösterdi.

EMRE YOK, MURIQI VE GUSTAVO SINIRDA

Şampiyonluk hedefi yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Kart cezalısı Emre Belözoğlu dışında eksik bulunmuyor. Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, N’Sakala, Siopis, Salih, Djalma, Fernandes, Bakasetas, Cisse

STAT: Ülker

SAAT: 20.00

HAKEM: Ümit Öztürk