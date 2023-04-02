Ersun Yanal: Kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla dönüyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Giresunspor’a konuk olan Alanyaspor, 2-0 öne geçtikleri maçtan son dakikalarda yedikleri 2 golün ardından berabere ayrıldı.

Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Sezon başından bu yana oynadığımız saha performanslarına baktığımız zaman takımımızın bu performansı bana göre kazanmaya çok yakın bir performanstı. Kaldı ki kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla dönüyoruz. Oyuncularımızın zaman zaman ortaya koyduğu güvenli oyunun kaybolduğu dakikalarda oldu. Burada Giresun son şansları, onlar da kazanmak istiyorlar. 9 maçtır kazanamadılar. Kazanma arzusunu ortaya koydukları dakikalarda buna karşı direnci doğru vermeliyiz. Direnci veremediğimiz dakikalar oldu. 2-0’dan sonra onların defansif yapabileceği hatalardan faydalanabilirdik ki fırsatta yakaladık. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Önümüzde oynayacağımız maçlarda sezon başından bu yana alışagelmiş dış saha performansıyla ilgili bir kırılmanın artık yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımızla bunu paylaşacağız. Bu kaliteye sahip oyuncular, bunu yapabilecek oyuncular. Bu kalitenin farklı bir performans çizgisini oluşturmak için dünden, bugüne çok hızlı bir geçiş yapmak kolay olmuyor. Bu alışkanlıklarını devam ettirmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü onlar da üzülüyorlar. Kazandıran bir takım ve kazanmaya odaklanmış bir takım olarak sezonu tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.