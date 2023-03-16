Ersun Yanal: Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek

Alanyaspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında 19 Mart Pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu yeşilliler, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ZORLU SERİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Fenerbahçe karşılaşmasıyla çok zorlu 4 maçlık seriye gireceklerini ve hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu vurgulayan Yanal, “Sırasıyla Fenerbahçe, Giresunspor, Antalyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacağız. Giresunspor ile deplasmanda, Antalyaspor ile Antalya’da, diğer iki rakibimizle Alanya’da oynayacağız. Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek” şeklinde konuştu.

‘EN PRESTİJİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ’

Alanyaspor’un bu 4 haftada 40 puan barajına gelerek, kalan 7 maçta ise üst sıralara doğru ivmeleneceğini vurgulayan Yanal, “Sistemli, genç yaş ortalamasına sahip, kısa, orta ve uzun vadeli planları hazır bir ekibiz. Her sezon iyi sonuçlar alıp, iyi oyuncular yetiştirdi ancak bunu devam ettirmek yetmez. Her zaman daha iyiyi hedefleyeceğiz ve Alanyaspor’u birlikte en prestiji noktaya taşıyacağız” dedi.

‘BİR MAÇI KAZANMAK YETMEZ’

Futbolu ’90 dakikalık bir oyun’ olarak görmediklerini ifade eden Ersun Yanal, şöyle dedi:

“90 dakikalık bir maçı kazanmak yetmez. Son düdük çaldıktan sonra hangi genç ne kadar oynadı, görevimizi ne kadar yerine getirdik, nerede hata yaptık ve bizi ileriye taşıyacak sistem adına hangi adımları attık sorularına bir yanıtımız olmalı. Oynadığımız her maç, bizi bir üst seviyeye taşımalı, insanlara dokunmalı, Türk futbolunun yeniden yapılanması adına öncü olmalıyız. Ancak o zaman gerçekten kazanırız. Yönetim kurulu, idari-teknik kadro, taraftar ve futbolcu dörtgeninin aynı hedefe odaklanması çok önemli. Alanya’dan Türk futbolu için bir dip dalgası yaratmalıyız. Futbol adına doğruları yapmalı, sabırlı ve sistemli olmalıyız. Bir günde değişim değil, kalıcı değişimler beklemeliyiz. Her pazartesi, hafta sonundaki maçı düşünerek önümüzü göremeyiz. Çıkıp tabii ki kazanacağız ancak doğru yolda yürümek inanın kazanmaktan daha önemli.”

Engin ATAOĞLU / ALANYA (Antalya), (DHA)