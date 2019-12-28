Ersun Yanal ve Damien Comolli birlikte açıklama yaptı: ‘Yalandan utanmıyorlar!’

Fenerbahçe’de aralarının limoni olduğu iddia edilen Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli, Çaykur Rizespor ile devre arasında oynanancak maç öncesi birlikte kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Rizespor mücadelesini değerlendiren Comolli, “Rizespor maçının çok önemli olduğunu söylememiz lazım, Beşiktaş maçının önem kazanması için mutlaka 3 puan almamız gerekiyor” dedi.

Yanal’ın istifası söylentileri üzerine de konuşan Fransız direktör, “Son zamanlarda hikayeler üretilmeye başlatıldı takım içinde karışıklık olduğuna dair. Başkanla hocamız arasında, hocamızla benim aramda olduğu gibi. Aramızda iyi bir ilişki var. Son maçtan sonra hocamızla kaptanımız arasında da bir tartışma olduğu söylendi. Kesinlikle gerçek dışı. Galibiyetin keyfini çıkarıyorduk maç sonunda birlikte, kesinlikle yanlış bir haber” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Son dakika | Emre Belözoğlu Çaykur Rizespor maçı kadrosunda ama… Süper Lig`de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet ağrıları devam eden yıldız oyuncuyu riske etmeme kararı aldı. İlgili Haberi Oku

‘KELLİ FELLİ ADAMLAR YALANDAN UTANMIYOR’

Kavga iddiaları üzerine Yanal, “Belirli cenahlardan hep aynı şeyler gelmeye başlıyor. Bu markaya zarar veriyor. Yalan söylemek topluma ihanet etmektir. Yalan söylemek toplumun vicdanı ile oynamak demektir. O insanları kışkırtmak ve o insanları kötü düşündürmektir. Buna kimsenin hakkı yok. Yalan söylemeyeceksiniz. Yalan kötü bir şey. Her hafta defalarca önce yönetimle, sonra Damien’le, sonra Başkanımızla sonra yönetimimizle her gün bir şeyler çıkıyor. Bunu bu şekilde yapmak ne kazandırıyor. Siz rekabeti bu şekilde mi belirleyeceksiniz? Bu mu fair? Ondan sonra orada yaşlı başlı adamlar, kelli felli insanlar yalan söylemekten utanmıyorlar. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Yalan söylemeyin. Hiç olmazsa bu markaya zarar vermeyin.” ifadelerini kullandı.

COMOLLI’DEN ESPRİ: ‘YANAL’LA KAVGA EDİYORUZ’

Damien Comolli, Ersun Yanal’a hitaben, “Dışarı çıkarken restoran seçimi yaptığında her zaman iyi restoranları seçti. Bu konuda hem fikiriz. Sonra hesabı kim ödeyecek diye kavga ediyoruz” dedi. Bu anlar gülüşmelere neden olurken, Ersun Yanal da Comolli’ye, “Fransız cimrisi. Cebinde akrep var. Büyük akrep var” dedi. Comolli sözlerini, “Uçağı kaçıracağız. Gitmemiz lazım. Her seyahatte uçakta yanyana oturuyoruz” diyerek noktaladı.

Hasan Kartal: Vedat Muric`i satmakla çok doğru karar verdik Süper Lig`de ilk yarının son haftasında yarın Fenerbahçe`yi konuk edecek Çaykur Rizespor`un kulüp başkanı Hasan Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalara değinen Kartal, `Artık sabrım taştı, tepkimi ortaya koydum. 100 tane mesaj geliyorsa 99`u küfür. Bu sezon da Kayserispor maçından sonra çıkıp konuşsaydık karşımıza yeni düşmanlar yaratabilirdik` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Ersun Yanal, “Artık gülmeye başladık. Damien, profesyonel kariyeri belli olan bir arkadaşımız ve biz profesyonelce gerçekten çok ciddi bir ekip çalışması içerisindeyiz. Tabii ki zorluklar, problemler yaşıyoruz. Biz, problemler olduğunda çözmek için oradayız. Her gün iyi şeyler olmayacak; sakatlıklar, cezalılar, takım içinde problemler olacak ama Fenerbahçe çok önemli bir futbol markası. Bugün görüyorsunuz, Türkiye’deki futbol markasıyla ilgili durum biraz sıkıntılı. Yani yayıncı kuruluş parayı düşürüyor, ülke dışarıda yarışırken biraz daha sıkıntılar çekiyor ama İngiltere’yi görüyorsunuz ve bir taraftan rakamlar çok ciddi bir şekilde artıyor. Bu marka önemli bir marka. Bu markayı daha uluslararası marka yapmak için hepimiz üzerine düşen görevi yapmalıyız. Tabi ki burada, medya, bizler, oyuncular, kulüplerin yapıları. Bunun için ciddi uğraş veriliyor. Bu yarışın da en kıymetli yanlarından bir tanesi Fenerbahçe ve tüm büyükler. Şimdi Başakşehir katıldı, Sivasspor katılıyor. Alttan ciddi bir şekilde takımlar, Malatya belirli bir şekilde geliyor. Finansal Fair Play’in konuşulduğu marka değeri için uğraşılan güzel bir yarış devam ediyor. Fenerbahçe bunlarıN içerisinde Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü ve en büyük değeri.” dedi.

‘KAVGA NE DEMEK? YUMRUK YUMRUĞA…’

Fenerbahçe’nin deneyimli teknik adam, “Evet, bizler hata yapıyoruz. Yanlış kadrolar çıkartıyoruz. Yanlış oyuncuyu oynatıyoruz. Yanlış antrenman yaptırıyoruz. Evet, oyuna yanlış müdahale yapıyoruz. Evet, bu oyunda var. İyi şeyler de yapıyoruz. Bir hafta övüyorlar, bir hafta yeriyorlar. Bu normal. Oyunumu eleştir. Oyunumu beğenmeyebilirsin ama yalan söyleyip olmamış bir olayı olmuş gibi göstermek bu toplumun vicdanına yapılan en büyük hakarettir. Bunu yapamazsınız. Futbolseverlere, bırakın bunu çocuklara nasıl anlatacaksınız? Çocuklarımızın futbol sevgisini kavga ile mi büyüteceğiz. Medeni insanlarız, neden kavga edelim. Tartıştığımız oluyor, aynı fikirde olmadığımız da oluyor. Kavga etmek ne demek? Yumruk yumruğa, neyi kovalıyorsun. Bunları bırakın. Bu magazinin de önüne geçti. Arkadaşlar bir şeyi anlatmak zorunda değiliz. Fenerbahçe büyük bir camia. Bizler de buraya göre duruşu olan, duruşu olması gereken, temsil ettiğimiz değeri bilen bunun altında ne olduğumuzu iyi anlayan bilen insanlarız. Herkes bir yere çekiyor. Bu camia birçok yerde duruşunu belli etti. Bunu bir daha mı tekrarlayalım” şeklinde konuştu.