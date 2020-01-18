Ersun Yanal’dan Muriqi sözleri: Formayı çıkarmasın diye saldırıyorduk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçta deplasmanda kazanan sarı lacivertlilerin antrenörü, oyunun bazı bölümlerinde sergiledikleri futboldan memnun olmadığını itiraf etti.

İşte Ersun Yanal’ın maç sonu açıklamaları: “Puan olarak aldığımız 3 puan hepimizi mutlu etti. Oyunun çok büyük bir bölümünde istediğimiz üstünlüğü kurarak oynadık. Top sahip olan, her yerde kontrol eden, rakibine öncelik vermeyen bir takımız. Bu konuda da Türkiye’deki en çok yüzdeye sahip takımız. Bu oyunu her alanda yapmalıyız. Bazı bölümlerden memnun değilim, bazı bölümlerden ise çok memnunum. Memnun olmadığım bölümleri ilk maçta düzelteceğiz.”

“KUPADA DA VAR OLMAK İSTİYORUZ”

“Bugün galip geldik, 3 puanla ayrıldık. Önümüzde kupada oynayacağımız Kayseri maçına konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da var olmak istiyoruz. Önemli bir maç. Sonra da hafta sonuyla lige devam edeceğiz. Fenerbahçe topa sahip olan bir takımdır. Son dakikalardaki oyundan hiçbirimiz memnun değiliz. Bunları düzeltecek olan biziz. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe taraftarının görmek istediği oyunu Fenerbahçe gösterecektir.”

“FORMAYI ÇIKARMASIN DİYE SALDIRIYORDUK”

“Muriqi aman sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz Fenerbahçe’yiz! Böyle şeylere tenezzül edilir mi? Böyle şeylerin konuşulması bile ayıp, yapmayın.”

MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe Fenerbahçe, ilk yarısı izleyenlere keyif vermeyen maçta Gaziantep FK`yı Kruse ve Muriqi`nin golleriyle 2-0 yendi. İkinci yarıda ise her iki takım da birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. İlgili Haberi Oku