Ersun Yanal’ın zafere giden 11’i hazır!

Üst üste galibiyetlerle zirvenin ensesine yapışan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, iskelet kadroyu belirledi. Yanal, sakat veya cezalı olmadığı sürece kazanan 11’i bozmayı düşünmüyor. Takımın uyum ve özgüven sorununu tamamen aştığı görüşüne varan tecrübeli hocanın saha dizilişindeki savunmanın göbeği Serdar Aziz-Jailson olacak. Omurganın sahipleri Gustavo, Ozan ve Max Kruse olacak. 6 numara Sambacı, 8 numarada ise Ozan oynayacak.

HASAN ALİ DÖNÜYOR

Yanal’ın gol silahı Vedat Muriqi olacak. Bu sistemi kalede Altay, beklerde İsla ve Dirar, kanatlarda da Rodrigues ve Tolga Ciğerci tamamlayacak. Yanal, kanatlarda zaman zaman değişiklikler yapacak. Teknik heyet, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç’ü de kanatların alternatif olarak düşünüyor. Sezonu kapatan Sadık Çiftpınar dışında tüm sakatlar iyileşiyor. Hasan Ali’nin ayak tabanındaki sakatlık da büyük ölçüde geçti. Tecrübeli sol bek, bu hafta takımla birlikte çalışacak.

KADRO: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Garry Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi

DEVŞİRME DEĞİL GERÇEK STOPER!

Ersun Yanal’ın sezon başından beri savunmada şans verdiği Jailson, performansıyla devşirme değil gerçek stoper olduğunu kanıtladı. Maç başına, 1.7 top çalma, 1.3 top kesme 2.4 uzaklaştırmayla oynayan sambacı, yüzde 66 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynuyor. Zanka, 0.8 top kesme ve 0,9 top almayla geride kaldı.