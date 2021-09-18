“Erteleme yetmez, 3 ay elektrik ücreti alınmasın”

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, sel felaketine uğrayan vatandaşların elektrik faturalarının 3 ay ertelenmesini eleştirerek, “Oysa 3 ay fatura gönderilmemeli” dedi.

Veli TOPRAK

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Karadeniz’deki sel felaketinden zarar gören vatandaşların elektrik faturalarının 3 ay ertelenme kararını eleştirerek, bunun yerine 3 ay ücret alınmamasını istedi. Tekin, “AKP iktidarı yaşanan sel felaketinin ağır bilançosunu yine halka ödetmeye çalışıyor” dedi. “Felaketten sonra bölgeye giden iktidar yetkilileri ‘Yaraları en kısa sürede saracağız’ demişlerdi. Anlaşılıyor ki, yaraları saracaklarına yine ertelediler” diyen Tekin, şunları söyledi:

KABUL EDİLEMEZ

“Afetler sonrasında yardım kampanyalarına verilen ‘Güçlü Türkiye’ söylemi unutulmuş olacak ki, vakit kaybedilmeden IBAN numarası verilmişti. Günün sonunda ise hiçbir şeyin değişmeyeceği ortaya çıktı. Afetzedelerin faturaları iptal edileceğine yine ertelendi. İktidarın kayıtsızlığı, beceriksizliği ve ilgisizliği çok kısa sürede ortaya çıktı ve kanıtlandı. Evini sel götürmüş kişiye, ödeme koşulları dahi düşünülmeden halen fatura ücreti talep edilmesi kabul edilemez. En az 3 ay fedakârlık şirketlerin kârından fedakârlıktır. Bu koşullarda özel sektör hâlâ gelir peşinde koşmak yerine gelirsiz kalan yurttaşın yanında olmalıdır. İktidar bu konuda gerekeni yapmalıdır. Yapılması gereken, vatandaşa 3 ay elektrik faturası gönderilmemesi, sonra da faturalardaki vergilerin bir yıl boyunca kaldırılmasıdır.”

Kamu kurumlarının faturası bütçeden

Cumhurbaşkanlığı kararına göre sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelenecek. Elektrik dağıtım şirketleri ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin faturaları tahsil etmeyecek. Kapsam dışında tutulan kamu kurumlarının elektrik faturaları ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

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