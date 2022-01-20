Süper Lig’in 21. haftasında oynanması gereken Başakşehir – Konyaspor maçının 22 Şubat Salı günü oynanmasına karar verildi.
Futbolcu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçının tarihi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 21. hafta mücadelesinin 22 Şubat Salı günü oynanmasını kararlaştırdı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, “Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat Salı günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yapılacak” ifadesine yer verildi.