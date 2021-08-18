Ertelenen kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleriyle ilgili olarak birçok bakanın sahada olması nedeniyle ertelenen kabine toplantısının 19 Ağustos 2021 Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 16 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine toplantısı ertelenmişti.

Yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakanın sahada olması gerekçesiyle toplantının ileri bir tarihe alındığı belirtilen toplantının yapılacağı tarih belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı canlı yayında “1 gün izinle ilk defa bakan arkadaşlarım yarın Kabine toplantısı için Ankara’ya gelecekler” dedi.

AFAD’ın sel bölgesine yarım kampanyasına değinen Erdoğan, “Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar” ifadelerini kullandı.

Toplantının gündemini corona virüsü salgını, Afganistan’daki gelişmeler ve okullardaki yüz yüze eğitimin açıklanan tarihte başlayıp başlamayacağı oluşturuyor.

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