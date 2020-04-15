‘Ertelenen sınavlar için telaş yapmayın’

Yazan:
Alaturka Online
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Corona salgını eğitimi de temelden etkiledi. Öğrenciler bir süredir uzaktan eğitim görüyor. Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, süreci değerlendirdi. Pehlivanoğlu, şu açıklamayı yaptı:

*Bu süreçte üç temel unsur var. Öncelikle öğretmenlerin istihdamı ve ücretleri muhafaza edilmeli. İkinci olarak eğitimde fırsat eşitliği, eğitim tedbirlerinin odağına alınmalı.

*Üçüncü olarak da öğretmenler, bu sürecin atlatılmasında ve sonrasındaki süreci doğru kontrol edebilmesi noktasında donanımlı hale getirilmeli. Bu konuda MEB, öğretmen eğitimlerine başladı.

*Çeşitli senaryolar üzerinde çalışılması gerekiyor. En kötü senaryo okulların bu yıl açılmamasıdır. Okullar hiç açılmazsa eğitim kaybı 65 okul günü olacaktır. Bu bir aylık takviye programıyla giderilebilir.

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Ankara Temsilcimiz Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

*Ancak ne olursa olsun öğrencilerin uzaktan eğitimde aldıkları kazanımları görmek gerekir. Bunun için de uzaktan eğitime yönelik bir kazanım değerlendirme testi yapılmalı.

*Haziranda virüs noktalanırsa, okullardaki telafi süreçleri ağustosa bırakılmalı. Süreç noktalandığında birkaç gün de olsa çocuklar okullarına gitmeli, öğretmeniyle, arkadaşlarıyla bir araya gelmeli. Bu onların psikolojileri için çok önemli.

*Bu yıl yapılacak liselere geçiş ile üniversite sınavları için öğrenciler ve ailelerinin tedirgin olduğunu biliyoruz. Önerimiz telaşlanmamaları.

*Dezavantaj herkes için var. Bu süreçte önemli olan disiplin. Ailelere de evde travmatik bir ortam yaratmamalı.

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