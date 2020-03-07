Ertuğrul Ağabeyimizi özlem ve sevgiyle andık

Sibel GÜLERSÖYLER

Habip ATAM

Tugay SADAY

Emre ÇEVİK

Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay’ı, 7 Mart 2019’da geçirdiği rahatsızlık sonucu sonsuzluğa uğurladık.

Bab-ı Ali’de “24 saat çalışan gazeteci” olarak tanınan, bir dönemin efsane “Gölge Adam”ı, SÖZCÜ Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın babası gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde, ailesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

TÜM KADRO ORADAYDI

Mezarlıktaki anmaya, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, SÖZCÜ Gazetesi Genel Müdürü Asım Akgül, SÖZCÜ Gazetesi Yayın Yönetmenleri Neşet Şenizel ve Serdal Saraç, Yazı İşleri Müdürleri Kenan Kurtkaya ve Metin Köklüçınar, sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, SÖZCÜ Reklam Grup Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, SÖZCÜ yazarları Rahmi Turan ve Murat Muratoğlu, SÖZCÜ Gazetesi avukatları İsmail Yılmaz, Fahri Emeksiz, Ceren Yakışır ve SÖZCÜ Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes katıldı.

SÖZCÜ Gazetesi’nin diğer çalışanları da anma törenindeydi..

Törende ayrıca, CHP İstanbul eski milletvekillerinden Umut Oran ve Aydın Ayaydın, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Bahçeşehir eski Belediye Başkanı Kemal Aydın, Prof. Dr. Osman Erk ve gazeteci Mehmet Şehirli de vardı.

Özlem ve sevgiyle anılan Ertuğrul Akbay, 80 yıllık meslek yaşamına efsane röportajlar ve “Yaş 75 Yolun Yarısı” isimli kitabını sığdırmış, yarım asrı aşkın meslek tecrübesiyle genç gazetecilere örnek olmuştu.