Ertuğrul Akbay’ı özlemle andık

Kaleme aldığı iddialı haberleri, özel röportajları ve Türkiye medyasına kazandırdığı vizyon ile Türk basınının en sevilen gazetecileri arasında yer alan Ertuğrul Akbay ölümünün dördüncü yılında kabri başında yakınları, dostları ve sevenleri tarafından anıldı.

SÖZCÜ Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın babası olan Ertuğrul Akbay’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında bir tören düzenlendi.

Törene, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, SÖZCÜ Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Korcan Karar, SÖZCÜ Grubu Genel Müdürü Asım Akgül, SÖZCÜ Gazetesi Yayın Yönetmenleri Neşet Şenizel ve Serdal Saraç, Yazı İşleri Müdürleri Kenan Kurtkaya ve Metin Köklüçınar, Avrupa Yayınları Müdürü Özkan Saçkan, sozcu.com.tr Yayın Koordinatörü İsmail Şahin, SÖZCÜ Reklam Grup Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, SÖZCÜ yazarları Rahmi Turan, Ruhat Mengi, avukat İsmail Yılmaz, Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül ve SÖZCÜ Gazetesi’nin diğer çalışanları da anma törenindeydi…

Türk basın dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan, duayen gazeteci Ertuğrul Akbay, tam 4 yıl önce 7 Mart 2019 günü sabah saatlerinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 80 yaşında hayatını kaybetmişti.