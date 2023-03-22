Ertuğrul Doğan’dan Trabzonspor’a müjde! Aranan kaynak bulundu

Trabzonspor’da kongre sürecinin tamamlanmasının ardından başkanlığa oturmaya hazırlanan Ertuğrul Doğan ve yönetimini, yoğun ve zorlu bir başlangıç süreci bekliyor. Yeni yönetim, şimdiden çalışmalarını sürdürürken takım da Orhan Ak yönetiminde hazırlara devam ediyor.

KAYSERİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Bu doğrultuda Bordo-Mavililer, Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışmalarına devam etti.

İdman, milli ara nedeniyle düşük tempoda geçti. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu’nun mücadelenin net tarihini, önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

FIRTINA KANATLARDAN ESECEK

Bordo-Mavililer, özellikle Edin Visca’nın üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından zirve yarışında bir hayli geri düştü. Bunların yanında golcülerinden istediği verimi alamayan Karadeniz devi, kanat organizasyonlarında ise bir hayli etkisiz kaldı. Fakat Lazar Markovic’in takıma katılması, Visca’nın da sakatlıktan dönüşü sonrasında Trabzonspor, ayağa kalktı.

Avrupa için…

Adana Demirspor’u 4-1 gibi farklı bir skorla geçen sonrasında Gaziantep FK maçını hükmen kazanan Fırtına, milli ara dönüşünde de seriye devam etmek istiyor. Bu doğrultuda ara sonrasında oynanacak Kayserispor maçında kanat organizasyonları ile rakibini devirmek isteyen Trabzonspor, serisini sürdürüp, yaralarını sarmak istiyor. Orhan Ak yönetimindeki Bordo-Mavililer, ligi Avrupa potalarında bitirmekten başka bir şey düşünmüyor.

TREZEGUET’YE TALİP VAR

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trezeguet, 35 maçta 9 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koysa da istikrarlı bir görüntü çizmedi. 2026 yılına kadar kontratı bulunan Mısırlı oyuncuya ise talip çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Al Ahly’nin devreye girdiği ve yaz döneminde Trezeguet’yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Yıldız oyuncunun takımda kalıp, kalmayacağı ise sezon sonuna kadar gösterdiği performans doğrultusunda belli olacak. Trezeguet’nin de henüz kararını vermediği öğrenildi.

GOMEZ İÇİN FLAŞ İDDİA

Sezon başında Valencia’dan takıma katılan Maxi Gomez için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre yıldız golcüyü Celta Vigo kadrosuna katmak istiyor. El Gol’de yer alan habere göre İspanyol futbolcu için 5 milyon Euro’luk bir bedelin gözden çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

EMREHAN GEDİKLİ SİFTAH YAPTI

Bordo-Mavili ekibin Avusturya temsilcisi Austria Lustenau’ya kiraladığı Emrehan Gedikli, ilk 3 maçında gol sevinci yaşayamamıştı. 19 yaşındaki santrfor, önceki gün takımının Austria Klagenfurt’u 4-2 yendiği mücadelede rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Avusturya temsilcisinin ise genç oyuncunun gösterdiği gelişimden bir hayli memnun olduğu öğrenildi.

TRABZON’A MÜJDE

Bordo-Mavililer’de kongre süreci tek aday Ertuğrul Doğan’ın resmen başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber tamamlanacak. Ahmet Ağaoğlu’nun istifasının ardından vekaleten başkanlık görevini üstlenen Doğan’ın dönemi resmen başlar başlamaz kulübe ciddi bir girdi sağlaması gerekecek. Biriken ve acil ödenmesi gereken borçlar nedeniyle acil 16 milyon Euro ödemeyle işe başlayacak olan Ertuğrul Doğan bu nedenle bir süredir kaynak arayışı içerisindeydi. Bu doğrultuda yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ifade edildi. Doğan’ın ötelenmeden ödenmesi gereken bu rakamın yarısını toparladığı kaydedildi.

Zorlu başlangıç

Listesine aldığı yeni isimlerle bu konuda çalışmalarına devam eden Doğan’ın kalan bölüm için de camiadan ciddi bir seferberlik ilan ettiği gelen haberler arasında. Futbolcuların biriken alacakları ve transfer taksitleri için verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin ardından teknik ekip ve gelecek sezonun planlaması için kolları sıvayacak olan Fırtına’nın yeni patronunu yoğun ve zorlu bir başlangıç süreci bekliyor.

Stat sponsoru ilk hedef

Karadeniz temsilcisinde göreve geçmesiyle beraber kulübün gelir kalemlerini artırmak isteyen ve şimdiden bu konuda hummalı bir çalışma içerisinde olan Doğan’ın önceliğini stat isim sponsorunu verdiği bildirildi. Uluslararası düzeyde markalarla bu konuda görüşmeler yapan Ertuğrul Doğan camiaya yeni müjdeler vermek adına da hazırlık içerisinde