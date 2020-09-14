Erzincan Valisi Makas pazar yerlerinde Kovid-19 tedbirlerini denetledi

ERZİNCAN (AA) – Erzincan Valisi Mehmet Makas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yaptı.

Vali Makas, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve İl Emniyet Müdür Vekili Tahsin Kılıç ile birlikte Buğday Meydanı'nda kurulan pazar yerinde ve pazartesi pazarında incelemelerde bulundu.

Pazar alanlarını gezen ve esnafla bir süre sohbet eden Makas ve beraberindekiler, vatandaşlara Kovid-19 kurallarının uygulanması konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaf ve vatandaşlara kurallara uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurgulayan Mehmet Makas, pazar esnafının ve vatandaşın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Denetimlerin insanların toplu olarak bulunduğu tüm yaşam alanlarında yoğun şekilde gerçekleştirildiğini belirten Makas, salgının ancak vatandaşın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlara uymasıyla önlenebileceğini kaydetti.