Erzincan'da 2. Lig sevinci

ERZİNCAN (AA) – Antalya'da oynanan TFF 3. Lig play-off final maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesini dev ekranlarda izleyen Erzincanlı vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.

Erzincan Belediyesi tarafından taraftarlar için dev ekran kurulan Cumhuriyet Meydanı'nda, polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bariyerler kurulup taraftarların maçı sosyal mesafe kuralına uyarak izlemesi sağlandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ile kurum müdürleri ile sporseverler dev ekranda maçı izledi.

Karşılaşmanın bitmesiyle taraftarlar meydanları doldurup, ellerinde meşale ve davullarla halaylar çekip sevinç gösterilerinde bulundu.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşlar söylediği etkinlikte, havai fişek gösterisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, taraftarlara yaptığı açıklamada, Erzincan'ın mert ve yiğit delikanlılığını 2. Lig'de göreceklerini bildirerek, "Bir aydır takip ediyorum bütün Erzincan tek bir slogan söylüyor 'Bu kupa Dört Yola gelecek' Allah nasip etti, İnşallah birkaç güne gelecek bizlerde takımımızın arkasında olacağız hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun ise Anagold 24Erzincanspor'u tebrik etti.

Kutlamalar çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Belediye Başkanı Aksun, protokol ve vatandaşlar Ordu Caddesi'nde bir süre yürüdü.

Vatandaşlar, Ordu Caddesi, 13 Şubat Caddesi, Halit Paşa ve Fevzi Paşa caddelerinde araçları ile konvoylar oluşturup Anagold 24 Erzincanspor bayrakları ile sevinç gösterileri yaptı.