Erzincan'da 5 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü sporcusu ağır yaralandı

ERZİNCAN (AA) – Erzincan'da yarışlara hazırlanan ve iniş yapmak istediği sırada düşerek ağır yaralanan yamaç paraşütü sporcusunun hayati tehlikesi bulunuyor.
Bursa'da yapılacak hedef şampiyonasına katılmak için Erzincan Ekşisu mesire alanında antrenman yapan yamaç paraşütü sporcusu Muhammed Yeniçeri (22), yere yaklaştığı anda yaklaşık 5 metre yüksekten düştü.
Yaralanan Yeniçeri, 112 Acil Servis ambulansıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan sporcunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.