Erzincan'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) – Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kentte dün akşam E.Ş. ile pastane çalışanı arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sabah devam etti.

Bıçakla pastaneye giden E.Ş, kavga ettiği çalışanı göremeyince iş yerinde bulunan B.G. ve K.Ç. ile tartışmaya başladı.

E.Ş, tartışmanın büyümesi üzerine B.G. ile K.Ç'yi yaralayarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.Ş. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.