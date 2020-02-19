Erzincan’da çiftçilerin sulama suyuna yüzde 90 zam

Erzincan’da, Devlet Su İşlerine (DSİ) bağlı Akbulut Pompa İstasyonu’nda sulama suyuna yüzde 90 zam yapılmasına CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan il binasında düzenlediği basın toplantısında tepki göstererek, AKP’nin tarım politikasını eleştirdi.

Doğan, “Erzincan’da bu gidişe dur demeliyiz. İktidara buradan sesleniyoruz ya çiftçinin yanında olsun bu durumu düzeltsinler veya da bıraksınlar” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR”

DSİ tarafından sulama suyuna yüzde 90 zam yapıldığını belirten CHP Erzincan İl Başkanı Doğan, “Bildiğiniz gibi Erzincan’da bir karasu geçiyor, bir Fırat nehri geçiyor ama ne yazık ki çiftçilerimiz su borcu altında kıvranıp duruyorlar. Geçen yıl çiftçilerimizin birçoğuna icra dosyaları gitti, birçoğu mahsulünü satıp borçlarını ödeyemedi, var olan traktörlerini satıp nakitte çevirip borçlarını ödediler. Ziraat Bankası’ndan vadeli traktör alıp yine borçlandılar, bu nedir biliyor musunuz? Çiftçimiz borcuna sadıktır. Ama ne hikmetse bu son yapılan zamlar bardağı taşırmaktır, çiftçilerimiz artık dayanacak gücü kalmamıştır. Akbulut Pompa istasyonunda sulama suyu dönüm başına 150 liradan 285 liraya çıkarılmıştır ve bu zam oranı da Devlet Su İşleri 8. Bölge tarafından da onaylanmış yüzde 90 zam yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“ERZİNCALI ÇİFTÇİLERE 4 BUÇUK MİLYON ELEKTİRİK BORCU GELDİ”

Erzincanlı çiftçilere geçen yıl 4 buçuk milyon elektrik borcu geldiğini ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı; ”Dikkat ediyorum Mermi Tombul caddesinde bile bir ay içerisinde iki tane banka şubesi ve 3-4 tane işyeri kepek kapatmıştır. Erzincan’daki ekonomi çöküntü ile baş başadır. Yetkililerin bu işe derhal el atmaları gerekiyor. Erzincan’da geçen yıl çiftçilere 4 buçuk milyon civarında elektrik borcu geldi, 2020 rakamlarında ise 6-7 milyon civarında elektrik borcu gelecektir. Ama bir şeker fabrikasına devlet 38 milyona yakın hibe vereceğine 6 milyon TL çiftçinin elektrik borcunu karşılarsa o çiftçi mağdur olmaz. Şeker üretimi yine aynı Çayırlı ve Tercan Bölgesi’nde her yıl 100 bin tonun üzerinde yapılan üretim 30-35 bin ton civarında düşmüştür. Erzincan da gerçekten de bundan sonra göçün daha da hızlanacağı, genç nüfusun kalmayacağı ve istihdamın gittikçe azalacağı noktasında hemfikir olmamız lazım”