Erzincan’da deprem tedbiri alarmı

Vali Makas, 13 Mart 1992’de kentte yaşanan depreminin yıl dönümünde yayınladığı mesajda hayatını kaybeden vatandaşları unutmadıklarını, Erzincan halkının en büyük acılarından biri olduğunu belirtti.

Kayıpları unutmadıklarını ifade eden Makas, “Yüzlerce hemşehrimizin yaşamını yitirdiği bu depremin yıl dönümünde hüznü ve acıyı kalplerimizde hissediyoruz. Bu vesile ile ilimizde ve ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

“BİR KEZ DAHA DEPREM GERÇEĞİYLE KARŞILAŞTIK”

Makas, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir kez daha deprem gerçeğiyle karşılaştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“11 ilimizi etkileyen deprem felaketiyle maalesef bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştik. Deprem bölgeleri haritasına göre ülkemiz topraklarının büyük bir bölümü 1. ve 2. derece deprem bölgesi üzerinde yer almaktadır. Bundan ötürü depreme hazırlıklı olmanın, depreme dirençli binalar inşa etmenin ne kadar hayati önem taşıdığını bilmek zorundayız. Deprem öldürmez, binalar öldürür. Bu gerçeği aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız.”

“ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Kentte olası bir depreme karşı çalışma yürüttüklerini anlatan Makas, şunları kaydetti:

*Bizler depremin her an olabileceği ihtimalini göz ardı etmeden şehrimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

*İlimiz sınırları içindeki yapıların durumunu gözden geçirmek ve risk teşkil edebilecek yapıları ortaya çıkarmak için ‘Erzincan Yapı Stoğu Değerlendirme Komisyonu’ kurulmuştur.

*Bu alanda uzman kişilerden oluşturulan komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Depreme dayanıklı bir yapılaşma bırakmak, kamu ve özel sektörle yapılacak yapıların temelden çatısına kadar kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak öncelikli görevimizdir. (AA)