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14 Mayıs 2023
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Erzincan’da Mustafa Sarıgül farkı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

TDP lideri Mustafa Sarıgül, 2018’de AKP’nin iki milletvekili çıkardığı Erzincan’da CHP tarafından aday gösterildi.

Saat 23.00 itibarıyla Erzincan’da sandıkların yüzde 99.09’u açıldı. Milletvekilliği seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre AKP yüzde 38.41, CHP ise yüzde 36.30 oy aldı.

Böylece AKP’nin adayı Süleyman Karaman ile CHP’nin adayı Mustafa Sarıgül, Erzincan Milletvekili olarak TBMM’ye girmeye hak kazandı.

CHP’NİN OYU YÜZDE 10 ARTTI

2018 seçimlerinde AKP yüzde 44.71 oyla iki milletvekili çıkarmış, yüzde 25.56 oy oranında kalan CHP, TBMM’ye vekil gönderememişti.

Böylece CHP’nin oyu 2018 seçimlerine göre yüzde 10.74 arttı. Sarıgül, CHP Erzincan Milletvekili olarak Meclis’e girerken, AKP’nin iki olan vekil sayısı bire düştü.

Alaturka Online
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