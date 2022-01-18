Erzincan’da okullara kar tatili

Yazan:
Alaturka Online
-

Erzincan’da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Yayınlanma: 01:33 – 19 Ocak 2022 Güncellenme:

Erzincan’da okullara kar tatili

Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.01.2022 Çarşamba günü il genelindeki tüm okullarımızda eğitim, öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu personelinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi. (İHA)

Birçok ilde okullar kar nedeniyle tatil edildi İlginizi Çekebilir Birçok ilde okullar kar nedeniyle tatil edildi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?