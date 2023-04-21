Erzincan’da Sarıgül farkı

ORC Araştırma, 13-16 Nisan arasında Erzincan’da yüz yüze görüşme yöntemiyle halkın nabzını tuttu. En çarpıcı sonuç, CHP’nin Mustafa Sarıgül’ü birinci sıradan aday gösterdiği kentte, ankete katılanların yüzde 38.4’ü AKP’ye, yüzde 35.1’i de CHP’ye oy vereceğini açıkladı.

MHP’nin desteği yüzde 12.5, HDP’ninki de yüzde 7.2 oranında ölçülürken, Erzincanlıların yüzde 6.8’i diğer partileri destekleyeceğini söyledi. Erzincan’da 2018 seçiminde Cumhur İttifakı yüzde 63.4, Millet İttifakı da yüzde 30.8 oranında oy almıştı.

CUMHUR İTTİFAKI KAN KAYBEDİYOR

Cumhur İttifakı içinde AKP 44.7’lik desteğe ulaşarak 2 milletvekili çıkartırken, ortağı MHP yüzde 18.7 oranında oy almıştı. CHP’nin 2018’de aldığı oy oranı yüzde 25.6, İYİ Parti’nin ki de yüzde 4.2’de kalmıştı. ORC’nin araştırması Erzincan’daki dengenin Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül’ün memleketinde CHP listesinden aday gösterilmesiyle değiştiğini gösterdi.

CHP’yi destekleyeceklerini açıklayanların oranı 2018’e göre yaklaşık 10 puan artışla yüzde 25’ten yüzde 35’e yükselirken, AKP’nin oy oranı 6 puanlık düşüşle yüzde 44.7’den yüzde 38.4’e indi. Erzincan’da kamp kuran Sarıgül, bu dengenin 14 Mayıs’a kadar gerçekleştireceği temaslarla daha da değişeceğini ve kentte CHP’nin sandıktan birinci parti olarak çıkacağını söyledi.

SARIGÜL: KILIÇDAROĞLU ÜLKEYE HUZUR GETİRİR

TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, “Sayın Kılıçdaroğlu herkesin cumhurbaşkanı olur. Türkiye’nin yüzde yüzünü kucaklar. Devleti rayına oturtur” dedi.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’na oy verme çağrısı yaptı. “Türkiye’nin tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıya dayanan demokratik parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor. Bu geçişi sağlamak için en uygun aday Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Ekonomiyi yoluna koyar. Ülkeyi huzura kavuşturur” diye konuştu.

İŞ VE AŞ İÇİN

Sarıgül, Erzincan’a ilişkin projelerini de şöyle anlattı: “Belediyecilikte Şişli’yi nasıl model yaptıysam, memleketim Erzincan’ı da Türkiye’nin yıldızı yapacağım. Gençlerimize iş bulmak için adayım. Erzurum ve Sivas arasında kalmış bir Erzincan’a ben razı değilim. Erzincan’ın unutulması beni rahatsız ediyor. Yatırım getirmek, tarımda, sanayide ve turizmde Erzincan’ın yüzünü güldürmek için adayım.” (Orhan BOZKURT)