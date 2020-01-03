Erzincan’da ulaşıma kar engeli

Yazan:
Alaturka Online
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Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolu 40’ncı kilometredeki Sakaltutan Geçidi’nde, ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmedi.

İHA

Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, TIR ve kamyonların sürücülerine uyarılarda bulunarak dikkat etmelerini istedi.

İHA

Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü. İHA

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