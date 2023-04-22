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22 Nisan 2023
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Erzincan’daki kazadan acı haber

Alaturka Online
Alaturka Online

Kentte 20 Nisan’da otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu vefat eden annesinden ameliyatla alınan bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Ö’nün (30) kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, yaralanan sürücü ile Y.K. (54), G.Ö. (2) ve Mehtap Ö. (28) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Tedavi altına alınan Mehtap Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, hamile olduğu ve doğuma az bir süre kaldığı belirlenen kadından ameliyatla alınan bebeğin hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisine başlanmıştı.(AA)

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