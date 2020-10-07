Erzincan'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Yazan:
Alaturka Online
-

ERZİNCAN (AA) – Erzincan'da bir otomobilde 5 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında plakası açıklanmayan bir otomobilde dün ele geçirdiği 5 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar S.Ö. ve T.Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?