Erzincan'daki yangında 6 ev ile bir samanlık ve ahır zarar gördü

ERZİNCAN (AA) – Erzincan'ın Kemah ilçesinde çıkan yangında 6 ev ile bir ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Karacalar köyündeki Atay ailesine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede bitişikteki 5 ev ile bir ahır ve samanlığa da sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kemah, İliç ve Refahiye ilçelerinden gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre bitişik nizam 6 ev ile bir samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.