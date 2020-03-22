Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da koronavirüs tedbirleri

ERZURUM (AA) – Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan 65 yaş ve üstü kişiler polis tarafından ikaz edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasının ardından Erzurum'da bu kurala uymayarak dışarı çıkanlar oldu.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Yakutiye Kent Meydanı olmak üzere kentin farklı noktalarında 65 yaş üstü kişilerin park, bahçe ve meydanlarda bulunduğu ihbarının gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, bu kişilerden bazılarını uyararak evlerine yönlendirdi, bazılarını da evlerine bıraktı.

Ekipler ayrıca, kentin farklı noktalarında mangal yakan kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bu kişileri uyararak evlerine gitmelerini sağladı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü yarıca kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor." ifadelerine yer verildi.

– Erzincan

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Erzincan'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan birçok kişinin ihtiyaçları güvenlik güçlerince sağlanıyor.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan ve rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya başlanan önlemlerin ardından 155, 156 ve 112 hatlarını arayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, yardım talebinde bulundu.

İhtiyaçları tek tek not edilen aileler için marketlerden alışveriş yapan güvenlik güçleri, ekip otolarıyla ailelerin belirttiği adrese giderek malzemelerini teslim etti.

Erzincan'da eşi ile birlikte oturan 66 yaşındaki Seyfullah Demir, evinin mutfak ihtiyacı için 155 Polis İmdat hattını aradı.

Demir'in telefonla ilettiği ihtiyaçları not eden çağrı merkezindeki görevli, ekipleri alışverişe yönlendirdi. Kısa sürede Demir'in ihtiyaçlarını karşılayan polis ekibi, alışveriş poşetlerini aileye teslim etti.

İhtiyaç halinde her türlü eksiğinin giderileceği konusunda bilgilendirilen Demir, dışarı çıkmaması konusunda uyarıldı.

Polis ekiplerine teşekkür eden Demir, uygulamadan dolayı memnun olduklarını söyledi.

38 motorize ve 45 yaya ekiple toplam 182 personelin görevlendirildiği Erzincan'da, 192 vatandaş uyarıldı, 45 vatandaş araçla evine bırakıldı ve 20 ailenin siparişleri evlerine bırakıldı.

– Ağrı

Ağrı Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yardıma başladı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Ağrı Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerine ulaştı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun evlerinden ayrılma kısıtlaması olan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya başladığı bildirildi.