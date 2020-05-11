Erzurum polisinden “Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var” türküsüyle “evde kal” çağrısı

ERZURUM (AA) – Erzurum'da komiser yardımcısının yazdığı "Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var" türküsünü ekip araçlarından çalan polis, vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Muhammed Yasin Elitok, Kovid-19 ile mücadele sürecinde farkındalık oluşturmak amacıyla "Hele dadaş hoş musan" türküsünün sözlerinden esinlenerek yöresel şiveyle türkü yazdı.

"Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var" sözlerinin yer aldığı türküyü ‪Erzurumlu sanatçı Serdar Akçelik seslendirdi.

Video klip haline getirilen ve devriye gezen ekip araçlarının hoparlörlerinden çalınan türküye kent sakinleri, evlerinin balkonlarında Türk bayrakları sallayarak, alkışlayarak ve oynayarak eşlik etti.

Türkünün sözleri şöyle:

"Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var / Gene gezip tozirsan vallah bunda var vebal / Boş kalsın çarşı pazar, vallah evde hayat var / Aman dadaş evde kal, sabret yakındır bahar / Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var / Hastanede doktor var, markette gardaşın var / Polis, bekçi, hemşire senin için nöbette / Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var."

Erzurum Valiliğinin basın mensuplarıyla paylaştığı videoda polis ekiplerinin kentteki denetimlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.