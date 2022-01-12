Erzurum’a 13 milyon liralık ‘çalı’ dikilecek

“Ben ekonomistim” diyen AKP’li Başkan Mehmet Sekmen, kenti aralarında Adi Leylak, Kadın Tuzluğu ve Yaprak Döken Kartopu’nun da olduğu 42 çeşit çalıyla güzelleştirecek.

Deniz AYHAN

Katıldığı bir televizyon programında, “Ben ekonomistim. Kur garantili TL mevduat hesabı önerisini ben buldum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye sundum” diyen AKP‘li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, 13 milyon 730 bin liraya çalı aldığı ortaya çıktı. Belediyenin aldığı çalı formundaki bitkiler arasında, “Kadın Tuzluğu, Adi Leylak, Yaprak Döken Kartopu” gibi 42 ayrı çeşit bulunuyor. Çalılar şehrin çeşitli yerlerine dikilecek.

42 RENK VE TÜRDE ÇALI

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 9 Temmuz 2021’de ‘çalı alımı’ ihalesine çıkmıştı. İhale dokümanını 3 şirket aldı ve tek geçerli teklifi yapan şirket olan belediye şirketi Erzurum Çevre, Temizlik A.Ş. ihaleyi kazandı. 5 Ağustos 2021’de ise 13 milyon 730 bin 750 TL’lik sözleşme imzalandı. Çalıların 21 Temmuz 2022’ye kadar dikileceği belirtildi. Erzurum ili sınırlarına dikilecek, 42 renk ve türdeki bitkilerden bazıları ihale şartnamesinde şu şekilde sıralandı:

“Berberis thunbergii Atropurpurea (Kadın Tuzluğu). Berberis Thunbergii Aurea (Sarı Yapraklı Kadın Tuzluğu), Berberis thunbergii Red Rocket (Roket Berberis), Cornus alba Sibirica (Kırmızı dallı kızılcık), Cornus stolonifera (Sarı dallı kızılcık), Forsythia intermedia (Altın Çanak), Rosa ssp (Peyzaj Gülü), Spiraea bumalda (Pembe ve beyaz çiçekli keçi sakalı), Syringa vulgaris (Adi Leylak), Viburnum opulus (Yaprağını döken kartopu), Juniperus horizantalis (Yayılıcı Ardıç), Pinus Mugo (Bodur Dağ Çamı), Thuja Occidentalis Brabant (Brabant Mazı), Thuja Orientalis Pyramidalis (Pramit Mazı)”

‘ALTINLARI VERİN’ DEMİŞTİ

Sekmen programda ayrıca; “Herkes yastık altında bulunan altınlarını devlet gözetiminde banka hesaplarına yatırsın. Takıları takma ihtiyacı olduğu zaman izin alarak kullansın sonra geri getirsin” demişti.