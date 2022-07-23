Erzurum’da 23 Temmuz coşkusu…

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde, ‘Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz’ kararıyla Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Orhan BOZKURT

Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ve Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz, CHP İl Başkanı Suat Dülger, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, belediye başkanları, kurum müdürleri, kongreye katılan delegelerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

DEVLET TİYATROSU OYUNCULARI TARİHİ KONGREYİ CANLANDIRDI

Bakan Varank, Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve Tümgeneral Uzun’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunduğu tören sonrası katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi’nden tarihi Kongre Binası’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Erzurum Kongresi’nin düzenlendiği bina önündeki törenler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasıyla başladı. Devlet Tiyatrosu oyuncuları da Kongre Binası’nda tarihi kongreyi canlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü oyuncu Onur Emre Teber’in canlandırdığı programda, Bakan Varank ve Vali Okay Memiş’e temsili asker tarafından Türk bayrağı teslim edildi. Varank ve Memiş, Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Erzurum Kongresi’nin toplandığı salonda oyuncular tarafından 23 Temmuz’da yaşananlar temsili olarak anlatıldı. Kongrede alınan kararların basıldığı gazetenin katılımcılara dağıtıldığı program, Erzurum Halk Oyunları ekibinin ve Mehteran Takımı’nın gösterileriyle sona erdi.

“ERZURUM KONGRESİ MİLLİ MÜCADELENİN YÖNÜNÜ ŞEKİLLENDİRMİŞTİR “

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı’nın ruhunun ortaya koyup şuurunu yansıtan Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Memiş, insanoğlunun yaşadığı mekanlara anlam yüklediğini belirleterek şunları söyledi:

*Erzurum, tarihimiz açısından bakıldığında, mekanda mana kurduğumuz, vatan coğrafyasının müstesna parçalarından birisidir.

*Şehrimiz, medeniyetimizin önsözü mahiyetindedir, adeta topyekun tarihtir. Anadolu’nun dört bir yanından düşmanla sarıldığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla yaktığı Kurtuluş Meşalesi, Erzurum’da harlanmış, bu da tarihimiz açısından yeni bir başlangıcı işaret etmiştir.

*23 Temmuz – 7 Ağustos arasında Atatürk’ün başkanlığında gerçekleştirilen ve toplanış şekliyle bölgesel, alınan kararlarla ulusal nitelik taşıyan Erzurum Kongresi, Milli Mücadele’mizin yönünü şekillendirmiştir.

BAŞKAN SEKMEN: BUGÜN MİLLETİN KADERİNİN DEĞİŞTİĞİ GÜN

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nde milletin kaderini değiştiren önemli kararlar alındığını anlattı.

Kongrenin sona erdiği 7 Ağustos 1919’da alınan kararların, Cumhuriyet’in doğuşunu sağladığını vurgulayan Sekmen şöyle konuştu:

*Bundan 103 yıl önce tam da bugün Erzurum’da yakılan kurtuluş meşalesi, hürriyet aşkının, milli şuur ve ahlakın, sabrın, aklın, asalet ve cesaretin sembolü oldu.

*Gazi Mustafa Kemal’in öncülüğünde Erzurum’da şahlanışa geçen milli irade, devletimizin yeni yol haritasına dönüştü.

*Aziz milletimizin heyecan ve haysiyeti, azmi ve cesareti sayesinde Erzurum Kongresi, aslında Milli Mücadele’nin ruhunu teşkil etti.

“ERZURUM KONGRESİ CUMHURİYETE GİDEN EN ÖNEMLİ ADIMDIR”

Erzurum Kongresi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun ilk adımı olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, “Kongre, emperyalistlerin, işbirlikçilerin, içte ve dışta ne kadar hain varsa hepsinin karşısında yıkılmaz bir sur haline geldi. Erzurum Kongresi işte bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda atılmış en önemli ve en büyük adımdı ve bilinmelidir ki aradan değil 103 yıl, kaç asır geçerse geçsin bu milletin istiklal ve istikbaline olan bağlılığı kesinlikle değişmeyecek, zayıflamayacak ve tükenmeyecektir” dedi.

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