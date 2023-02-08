Erzurum’da 4.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Erzurum’da deprem oldu. Aşkale ilçesindeki deprem saat 20.57’de meydana geldi.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, 4.6 büyüklüğünde olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi de depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER