Erzurum’da 4.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Yazan:
Alaturka Online
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Erzurum’da deprem oldu. Aşkale ilçesindeki deprem saat 20.57’de meydana geldi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, 4.6 büyüklüğünde olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

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