Erzurum'da 4 günde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 154 kişiye ceza

ERZURUM (AA) – Erzurum'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son 4 günde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile tedbirlere uymayan toplam 154 kişiye 297 bin 771 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aralıksız denetim yapıldı.

Bu çerçevede polis ekiplerince kent merkezi ile ilçelerde yürütülen çalışmalarda 85, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerde ise 69 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca toplam 297 bin 771 lira idari para ceza verildi.

Görevlilerin gerçekleştirdiği çalışmalarda herhangi bir adli işlem uygulanmadı.