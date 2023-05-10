Erzurum’da çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 9 kişi serbest

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanında yaptığı konuşması sırasında mitinge, kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı yapıldı. Çıkan olaylarda İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı, 17 kişi de atılan taş ve pet şişelerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bir gün sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip,16 kişiyi tespit etti. Şüphelilerden 15i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık ifadesinin ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

9 ŞÜPHELİ DAHA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kamera kayıtları sonrası olayla ilgili 9 şüpheli daha tespit edildi. Polis, dün de 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden 1’i savcılık sonrası, 8’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. (DHA)