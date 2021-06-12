Erzurum'da düzenlenen Sprint Relay Cup'ta yeni rekorlar elde edildi

ERZURUM (AA) – Erzurum'da bu yıl altıncı kez düzenlenen ve 8 ülkeden 100'den fazla atletin katılımıyla yapılan, aynı zamanda Balkan Bayrak Şampiyonası olarak da değerlendirilen Sprint Relay Cup'ın ilk gün yarışları tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde gerçekleştirilen şampiyonada, Tokyo 2020'de yarışmak için şansı devam eden milliler, olimpiyat kotası için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada, başta dünya şampiyonu Ramil Guliyev, olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello, Avrupa 100 metre üçüncüsü ve Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, Avrupa 20 yaş altı şampiyonu 4×400 takımı üyeleri ile bir çok rekortmen sporcu yarıştı.

– Türkiye tarihinin en iyi ikinci derecesi koşuldu

Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'den oluşan 4×100 takımı, 38.20’lik derecesiyle Erzurum Sprint Cup’ın yarışma rekorunu kırarken, tüm zamanlarda Türkiye tarihinin en iyi ikinci derecesini elde etti.

Alınan bu sonuçla Türkiye, Tokyo 2020 kota sıralamasındaki yerini 15’inciliğe yükseltti. Kotanın kesinleşeceği son güne kadar 38.20’lik derecenin ilk 16’da kalması halinde Türkiye üst üste ikinci kez bu branşta Olimpiyat Oyunları’na gidecek.

4×400’de ise Sinan Ören, Berke Akçam, Yasmani Copello ve İlyas Çanakçı’dan oluşan ekip, 3.02,50’lik derecesiyle önemli bir başarı elde edildi. Milli takım Erzurum’da 2016 yılında koşulan 3.02,22’lik Türkiye rekorundan sonra en iyi ikinci dereceyi yaparak kota sıralamasında 19’dan 13’e tırmandı. Son 15 gün içinde ilk 16 içindeki pozisyonunun koruması halinde 4×400 takımı da Olimpiyat Oyunları’na gidebilecek.

– İki yeni Türkiye rekoru kırıldı

Kadınlar 4×100 metrede Melike Malkoç, Ecenaz Kara, Edanur Kılıç ve Mizgin Ay’dan oluşan ekip 47,11 ile yeni 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırmaya başardı. Erkekler 4×100 metre mücadelesinde ise Furkan Yıldırım, Oğuz Uyar, Berk Deniz Çelen ve Emre Göktürk 39,92 koşarak 23 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Uzun atlama yarışmasında Muammer Demir, 7,81’lik derecesiyle en iyi atlayışını yaparken, müsabakayı dördüncü sırada bitiren Hüseyin Ocak, 7,62 atlayarak Avrupa 23 yaş altı barajını geçmeyi başardı.

110 metre engellide Mikdat Sevler, koştuğu yarışta 13,66 ile ikinci olurken, birinci olan Belarus’tan Vitali Parakhonka 13,58 koşarak Erzurum’da kendisine ait yarışma rekorunu 0,11 saniye geliştirdi. Kadınlar 100 metre engellide ise Şevval Ayaz, 13,57 saniye koştu ve yarışma rekorunu yeniledi.

– "4×400 ve 4×100 takımımız dünya sıralamasındaki yerlerini daha sağlamlaştırdı"

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintımar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıllık emeğin karşılığını aldıklarını söyledi.

Sporcuların önemli başarılara imza attığını belirten Çintımar, "Bugün 4×400 ve 4×100 takımımız dünya sıralamasındaki yerlerini daha sağlamlaştırdı. 4×400 takımımız dünya 13'üncüsü durumuna geldi. 4×100 takımımız da dünya 15'incisi oldu. Bu şu demek, ilk 16 takımlar olimpiyatlara gidebiliyor." dedi.

Çintımar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim şu an hem 4×400 hem de 4×100 takımımız Allah nasip ederse olimpiyatta ülkemizi temsil edecek. Yarın da miks takımımız var. Erkek sporcularımızın form durumlarının çok yüksek derecede olduklarını gördük. Her iki takımda da 4×400 ve 4×100'de de birer yedekle koştuk. Yarın hem bayanlarımız hem erkeklerimiz burada aynı şekilde olimpiyat kotası için çalışacaklar."

Milli atlet Ramil Guliyev, yarışlarda güzel bir derece elde ettiklerini dile getirerek, "Bu yarışlar için çok hazırlandık. Biz elimizden geleni yaptık ve derecede güzel çıktı. İnşallah olimpiyatlarda daha güzel derece gösteririz. Ben mutluyum takım için her şeyi elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

Milli atlet İlyas Çanakçı ise olimpiyatlar için çabaladıklarını anlatarak, "2019 yılından beri bayrak için olimpiyata gitmek için çalışıyoruz. Nasip senenin son yarışına nasipmiş. Umarım her şey için daha iyisi olur. Olimpiyatlardaki hedefimiz final oynamak daha sonra olursa madalyaya doğru gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum Sprint Kupası yarın 10 branştaki müsabakalarla tamamlanacak.