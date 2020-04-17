Erzurum'da polislerin Kovid-19 mesaisi

ERZURUM (AA) – Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbir ve önlemleri kapsamında, cadde, sokak ve pazar alanlarını gezerek vatandaşlara "evde kal" çağrılarıyla denetimlerini sürdürüyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan ve uygulamaya konulan tedbirler kapsamında polis ekipleri, kent genelinde işlek cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralları ve evde kalmaları konusunda halkı sürekli anonslarla uyarıyor.

Pazar yerleri, işlek caddeler, bankamatik önleri ve halkın yogunlukla bulunduğu alanlarda devriye gezerek maske dağıtan polisler, kente giriş ve çıkış noktalarındaki denetimlerinde ise vatandaşların ateşlerinin ölçülmesinin ardından Kovid-19 hakkında bilgiler veriyor.

Kentin diğer illerle olan tüm ana bağlantı yollarında ve ilçelerinde ise Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama gerçekleştiriyor.

Öte yandan Vefa Sosyal Destek Grubunca da yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları hassasiyetle karşılanıyor.