Erzurum'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) – Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Yalçın Yıldıztekin'in (47) kullandığı 41 TB 928 plakalı kamyonet, Oltu-Şenkaya kara yolunun Dutlu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki Salih Demirtaş (61) ile Ünal Çakır (20) yaralandı.
Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan bu kişilerden Yıldıztekin, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yıldıztekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.