Erzurum’da ‘savcı yok’ demişlerdi, suç duyurusu Ankara’da yapıldı

İYİ Parti Erzurum İl teşkilatı geçen hafta Erzurum Adliyesi’ne giderek, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban ile abisi SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanları Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında suç duyurusunda bulunmuş ama suç duyurusu ‘savcı yok’ denilerek işleme alınmamıştı. İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, bugün Ankara Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Orhan BOZKURT

Konuyla ilgili olarak bugün Ankara Adalet Sarayı’na giden Kırkpınar ve avukatlar, ismi geçen şahıslar hakkında tekrar suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Kırkpınar şunları söyledi:

“Malûmunuz geçtiğimiz hafta Erzurum Adalet Sarayına giderek bir takım yolsuzluk iddialarına adları karışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Fakat suç duyurumuz çeşitli bahanelerle kabul edilmemişti.

Olaydan iki gün sonra Erzurum Başsavcılığı yaptığımız açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Bizlerin amacı asla kurumları yıpratmak veya hedef almak değildir. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bizler de, suç olarak görülen bu iddialarla birlikte ismi geçen kişilerin soruşturulması ve konunun araştırılmasını istemek için şehrimizin adalet sarayına gelerek suç duyurusunda bulunmak istemiştik.

Vatandaş olarak bu bizim hakkımızdır. Anlattığımız gibi çeşitli bahanelerle suç duyurumuz işleme alınmamıştı bunu da sizlerle paylaştık. Konuyla ilgili bizim değil Başsavcılığın açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Avukatlarımızın tutmuş olduğu imzalı tutanaklar elimizde ve bunu siz değerli basın mensupları ile paylaşıyoruz”

“BİZİM TÜM MÜCADELEMİZ; YOLSUZLUKLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTENLERE DUR DEMEK İÇİNDİR”

Açıklamasının devamında suç duyurusunda bulunmakla yetinmeyip her aşamasını takip edeceklerine değinen Kırkpınar şöyle devam etti:

“Bütün mücadelemiz, yapanın yaptığının yanına kâr kalmayacağı bir ülke içindir. Bizim tüm mücadelemiz; Yolsuzlukların üstünü örtenlere dur demek içindir. Ülkemizde açlık sınırında, yoksulluk sınırında yaşayan milyonlar içindir. Ülkenin geleceği, milletimizin refahı içindir. Hakkın, hukukun, adaletin tesisi içindir.

“ÜLKE KAYNAKLARINI SÖMÜRMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Çocuklarımıza temiz bir toplum, aydınlık ve refah bir gelecek içindir tüm mücadelemiz. Söz verdik yapmakta boynumuzun borcudur. İYİ Parti olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde, bedeli ne olursa olsun, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizden yüce milletimizin asla şüphesi olmasın.

Dini duyguları sömürmekte mahir olanların, vatan evlatlarını ve ülke kaynaklarını bile bile, göre göre sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda tavrımız nettir. Buradan 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sesleniyorum. Gelecek nesillerin emaneti olan bu güzel vatan için, 85 milyonun hakkı için bu durumun takipçisi olacağız.”

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