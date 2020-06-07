Erzurum'da tarihi mekanlar ve parklarda ziyaretçi yoğunluğu

ERZURUM (AA) – Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinin ardından, tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk yaşandı.

Kentte, Kovid-19 salgını öncesi turistlerin sıkça ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ve tarihi saat kulesi ile Yakutiye Medresesi gibi tarihi ve turistlik mekanlar, kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinin ardından ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı.

Söz konusu tarihi mekanlarda gözlemlenen yoğunluğun yanı sıra vatandaşlar park ve piknik alanları ile millet bahçelerinde oturarak güneşli ve açık havada aileleriyle vakit geçirdi.

Park ve bahçelerdeki yetkililer de bu alanlarda mangal ve semaver yakılmaması için vatandaşları uyardı.

Kent merkezinde ise polis ve zabıta ekipleri, işlek cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyararak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların çoğunun kentte maske kullandığı gözlendi.