Erzurum’da Trabzonspor takım otobüsünü bekleyen taraftar sosyal medyada gündem oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda dün Erzurumspor’u 5-0’ın rövanşında 4-1 mağlup eden Trabzonspor adını yarı finale yazdırdı. Mücadele için 12 Şubat’ta Erzurum’a giden Trabzonspor kafilesini soğuk havada bekleyen genç bir taraftar sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor takım otobüsünün Erzurum’daki güzergahı üzerindeki bir evde oturan taraftar takımının o yoldan geçeceğini öğrenince kapı önünde beklemeye başladı. Erzurum’un karlı ve soğuk havasına aldırmadan Trabzonspor otobüsünün geçmesini bekleyen bordo mavili taraftarın kardeşi o anları fotoğraflayarak Twitter’da paylaştı.

Kardeşinin Trabzonspor takım otobüsüne el sallamak için dışarıda beklediğini yazan Şeymanur Kaya’nın Twitter’dan yaptığı o paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Bordo mavili taraftarın o görüntülerine Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve kaleci Uğurcan Çakır da duyarsız kalmadı. Genç taraftara ve kardeşine ulaşan Trabzonspor yöneticileri Erzurum maçında kendilerini statta ağırladı.

Karadeniz ekibinin Milli kalecisi Uğurcan Çakır da Twitter hesabından o paylaşımı alıntılayarak ‘Güzel yürekli kardeşim, tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi’ ifadelerini kullandı.

Erzurum sporla maçı olan Trabzon sporun otobüsünün bizim evin önünden geçeceğini öğrenen kardeşim, bir saatir soğukta dışarıda el sallamak için bekliyor, böyle de seviliyorsunuz işte @Trabzonspor pic.twitter.com/fxamMrQmLR — Şeymanur Kaya (@insanight) February 12, 2020